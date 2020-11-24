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НОВОСТИ

Сын российского бизнесмена стал в Великобритании бароном Сибирским

09:32 24.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сын российского бизнесмена Лебедева получил от Елизаветы II титул барона Сибирского. 40-летний Евгений Лебедев стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента.

Как пишет правительственный вестник The London Gazette, представить бизнесмена к королевской награде рекомендовал премьер Борис Джонсон.

Чтобы стать членом Палаты лордов, Лебедеву-младшему нужно пройти определённую процедуру и присягнуть на верность британской короне. Он получил английское гражданство в 2010-м.

Вместе с отцом Александром Лебедевым они владеют телеканалом London Live и компанией, выпускающей газеты The Independent, Evening Standard.  Говорит Москва

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