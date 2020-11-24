С 1 января на всех продающихся в стране гаджетах будет предустановлено российское ПО
11:05 24.11.2020
Российское правительство утвердило новое требование для всех производителей телефонов, ноутбуков или планшетов. С 1 января на всех этих гаджетах, которые будут продаваться в нашей стране, в обязательном порядке должно быть предустановлено российское программное обеспечение.
Речь идет об отечественных поисковиках, браузерах, мессенджерах и новостных агрегаторах. В общей сложности 16 приложений должны быть предварительно вшиты в смартфоны, три программы поставлены на компьютеры и четыре в телевизоры группы SMART. ren.tv
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