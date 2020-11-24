С 1 января на всех продающихся в стране гаджетах будет предустановлено российское ПО

11:05

Российское правительство утвердило новое требование для всех производителей телефонов, ноутбуков или планшетов. С 1 января на всех этих гаджетах, которые будут продаваться в нашей стране, в обязательном порядке должно быть предустановлено российское программное обеспечение.

Речь идет об отечественных поисковиках, браузерах, мессенджерах и новостных агрегаторах. В общей сложности 16 приложений должны быть предварительно вшиты в смартфоны, три программы поставлены на компьютеры и четыре в телевизоры группы SMART. ren.tv