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НОВОСТИ

Баку объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении

10:20 24.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Азербайджан объявил в международный розыск бывшего министра обороны Армении. Сейран Оганян обвиняется в геноциде и депортации населения, передает агентство «Спутник». Суд в Баку накануне его заочно арестовал. Оганян возглавлял министерство обороны Армении с 2008 по 2016 годы. Армянские СМИ сообщали, что он в конце сентября направился в Нагорный Карабах для участия в военном конфликте с Азербайджаном. Стороны в ноябре подписали мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над несколькими районами. В регион направлены российские миротворцы.  Эхо Москвы

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