В Калужской области чиновникам запретили проводить корпоративы

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Губернатор Калужской области запретил чиновникам проводить корпоративы. По мнению Владислава Шапши, госслужащие «должны личным примером показать гражданам соблюдение ограничений».

Глава региона подписал поручение в адрес властей, в котором сказано, что необходимо отказаться от празднования Нового года в кафе и ресторанах. Кроме того, запрещено проводить детские ёлки в закрытых помещениях. Это можно сделать на улице, но при соблюдении санитарной дистанции. Говорит Москва