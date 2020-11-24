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НОВОСТИ

В Калужской области чиновникам запретили проводить корпоративы

10:32 24.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Губернатор Калужской области запретил чиновникам проводить корпоративы. По мнению Владислава Шапши, госслужащие «должны личным примером показать гражданам соблюдение ограничений».

Глава региона подписал поручение в адрес властей, в котором сказано, что необходимо отказаться от празднования Нового года в кафе и ресторанах. Кроме того, запрещено проводить детские ёлки в закрытых помещениях. Это можно сделать на улице, но при соблюдении санитарной дистанции.  Говорит Москва

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