Пригрозив тараном, корабль РФ остановил нарушение госграницы эсминцем ВМС США - МО РФ
10:00 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, во вторник в 06:17 мск эсминец "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 километра".
"Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды", - сообщили в министерстве.
НОВОСТИ
- 11:20 24.11.2020
- Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане - источник
- 11:05 24.11.2020
- С 1 января на всех продающихся в стране гаджетах будет предустановлено российское ПО
- 11:00 24.11.2020
- В России за сутки выявили 24 326 заразившихся коронавирусом
- 10:32 24.11.2020
- В Калужской области чиновникам запретили проводить корпоративы
- 10:21 24.11.2020
- В Москве подвели первые итоги эксперимента по внедрению ИИ в медицину
- 10:20 24.11.2020
- Баку объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении
- 10:05 24.11.2020
- Красный Крест увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза
- 09:32 24.11.2020
- Сын российского бизнесмена стал в Великобритании бароном Сибирским
- 09:20 24.11.2020
- В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году
- 09:05 24.11.2020
- Первых инфицированных коронавирусом могло быть несколько - ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать