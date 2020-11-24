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Пригрозив тараном, корабль РФ остановил нарушение госграницы эсминцем ВМС США - МО РФ

10:00 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, во вторник в 06:17 мск эсминец "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 километра".

"Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды", - сообщили в министерстве.

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