В России за сутки выявили 24 326 заразившихся коронавирусом
11:00 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 326, до 2 138 828. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Пять дней количество новых случаев заражения превышает 24 тысячи. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226, до 1 634 671. Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.
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