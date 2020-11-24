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Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане - источник

11:20 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, которого полицейские прибыли задерживать по подозрению в убийстве в Дагестане, подорвался на гранате. Он погиб, пострадавших среди силовиков нет, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя", - сказал собеседник.

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