Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, которого полицейские прибыли задерживать по подозрению в убийстве в Дагестане, подорвался на гранате. Он погиб, пострадавших среди силовиков нет, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя", - сказал собеседник.