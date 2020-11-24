Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете "Союз" на Куру

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращение аварии при ее запуске.

"Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества", - написал Рогозин на своей странице в "Фейсбуке", комментируя сообщение об обнаружении и замене неисправного клапана.