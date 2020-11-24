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НОВОСТИ

СК задержал ряд руководителей российского центра "Свидетелей Иеговы"

12:00 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали руководителей центра "Свидетелей Иеговы" в России - запрещенной в стране экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время установлен и задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", - сообщила Иванова. По ее словам, следователи столичного Главного управления СК совместно с МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии проводят обыски в Москве и более чем в 20 субъектах страны.

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