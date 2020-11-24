В КНР ограничили движение транспорта в округе у границ с РФ
12:20 24.11.2020 Источник: Известия
Движение общественного транспорта приостановлено в городе Маньчжоули на территории граничащего с Россией автономного района Внутренняя Монголия в КНР, причиной для этого стало ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этом 24 ноября говорится в заявлении местного правительства.
Власти ввели ограничительные меры, чтобы предотвратить случаи заражения местных жителей. Как долго общественный транспорт не будет функционировать — не уточняется. Возвращение к стандартному графику работы перевозчиков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
21 ноября во Внутренней Монголии сообщили о двух случаях COVID-19 в городском уезде Маньчжурия, население которого составляет более 172 тысяч человек. К утру 24 ноября на нуклеиновую кислоту коронавируса проверено почти 165 тысяч человек. По данным телеканала CCTV, тестирование на нуклеиновую кислоту будет завершено во вторник.
Власти приостановили занятия в школах и детских садах, закрыли общественые места, запретили проводить общественные мероприятия. Ведется эпидемиологическое расследование. Усилен контроль на дорогах для сокращения потока людей между Маньчжурией и районом Чжалайнор.
В начале ноября Китай временно приостановил въезд из России по визам и видам на жительство. Известия
НОВОСТИ
- 13:00 24.11.2020
- Путин, будучи президентом, не может принять участие в вакцинации как доброволец - Песков
- 12:53 24.11.2020
- В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий
- 12:32 24.11.2020
- Состояние Илона Маска выросло примерно на $100 млрд за год
- 12:15 24.11.2020
- В состязании Сбера по анализу данных будут участвовать сайентисты из 43 стран
- 12:05 24.11.2020
- Почти 60% студентов российских вузов перешли на дистанционное обучение - Голикова
- 12:00 24.11.2020
- СК задержал ряд руководителей российского центра "Свидетелей Иеговы"
- 11:32 24.11.2020
- Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете "Союз" на Куру
- 11:20 24.11.2020
- Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане - источник
- 11:05 24.11.2020
- С 1 января на всех продающихся в стране гаджетах будет предустановлено российское ПО
- 11:00 24.11.2020
- В России за сутки выявили 24 326 заразившихся коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать