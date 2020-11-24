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НОВОСТИ

В КНР ограничили движение транспорта в округе у границ с РФ

12:20 24.11.2020 Источник: Известия

Движение общественного транспорта приостановлено в городе Маньчжоули на территории граничащего с Россией автономного района Внутренняя Монголия в КНР, причиной для этого стало ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этом 24 ноября говорится в заявлении местного правительства.

Власти ввели ограничительные меры, чтобы предотвратить случаи заражения местных жителей. Как долго общественный транспорт не будет функционировать — не уточняется. Возвращение к стандартному графику работы перевозчиков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

21 ноября во Внутренней Монголии сообщили о двух случаях COVID-19 в городском уезде Маньчжурия, население которого составляет более 172 тысяч человек. К утру 24 ноября на нуклеиновую кислоту коронавируса проверено почти 165 тысяч человек. По данным телеканала CCTV, тестирование на нуклеиновую кислоту будет завершено во вторник.

Власти приостановили занятия в школах и детских садах, закрыли общественые места, запретили проводить общественные мероприятия. Ведется эпидемиологическое расследование. Усилен контроль на дорогах для сокращения потока людей между Маньчжурией и районом Чжалайнор.

В начале ноября Китай временно приостановил въезд из России по визам и видам на жительство.  Известия

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