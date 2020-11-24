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Состояние Илона Маска выросло примерно на $100 млрд за год

12:32 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Состояние Маска в свете роста курса акций Tesla на фондовых торгах увеличилось на $7,2 млрд, примерно до $128 млрд. По данному показателю он опередил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса (также около $128 млрд) и уступает теперь только главе компании Amazon Джеффу Безосу ($182 млрд). Гейтс теперь на третьем месте.

За последние 12 месяцев состояние Маска выросло примерно на $100 млрд, согласно подсчетам Bloomberg. Как отмечает агентство, более никто из 500 богатейших людей мира, входящих в список, не умножил свой капитал так быстро за указанный период. В январе Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место.

Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $500 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

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