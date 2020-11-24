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НОВОСТИ

В состязании Сбера по анализу данных будут участвовать сайентисты из 43 стран

12:15 24.11.2020

В нынешнем году для участия в Международном онлайн-соревновании по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest зарегистрировались около 1000 дата-сайентистов из 43 государств. Это рекорд, в AIJ Contest 2019 участвовали 350 представителей 14 стран. Мероприятие Сбер проводит вместе с российскими и зарубежными партнёрами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey. AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом.

«Отрадно, что расширилась география не только самой конференции, но и онлайн-соревнования, которое мы проводим в преддверии AI Journey, - отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Большое количество зарегистрированных участников из разных стран мира говорит о том, что тема развития искусственного интеллекта и анализа данных становится всё актуальнее. Участники хакатонов представили свыше 2700 решений, это отличный результат. Итоги соревнования подведём на конференции».

Победители онлайн-соревнования разделят призовой фонд в размере почти 7 млн рублей, награждать авторов лучших решений будут на конференции AI Journey.

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