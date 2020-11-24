В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий
12:53 24.11.2020
В Москве посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) останется бесплатным. Соответствующее решение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Постановление, устанавливающее порядок определения платы за вход, было принято правительством РФ еще в июле и субъекты Российской Федерации могут сами устанавливать льготные категории граждан, которым разрешено посещать ООПТ регионального значения бесплатно.
«По решению мэра Москвы Сергея Собянина от платы за посещение ООПТ регионального значения будут освобождены все граждане без исключения. Исторически сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранен и в дальнейшем», - сообщают московские власти по результатам заседания президиума правительства Москвы.
Сейчас в российской столице есть 148 особо охраняемых природных территорий, среди которых нацпарк "Лосиный остров".
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