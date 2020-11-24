0
0
139
НОВОСТИ

В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России

13:20 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

"В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19", - сказал он.

Гриднев уточнил, что на это может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями, а также ухудшение психического здоровья населения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 24.11.2020
В Крыму в этом году предотвращено четыре теракта - Патрушев
0
10
14:12 24.11.2020
Около половины россиян выступают за армию по контракту - опрос
0
66
14:00 24.11.2020
Житель Петербурга заперся в квартире с детьми и угрожает их убийством - источник
0
87
13:32 24.11.2020
Члены набсовета РУСАДА будут досрочно освобождены от полномочий
0
127
13:11 24.11.2020
Рост тарифов на услуги ЖКХ для москвичей с 1 января будет ниже инфляции
0
143
13:05 24.11.2020
Минвосток оценивает ущерб от потепления в Арктике в сумму от 2 до 9 трлн руб. до 2050 г.
0
160
13:00 24.11.2020
Путин, будучи президентом, не может принять участие в вакцинации как доброволец - Песков
0
187
12:53 24.11.2020
В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий
0
156
12:32 24.11.2020
Состояние Илона Маска выросло примерно на $100 млрд за год
0
180
12:20 24.11.2020
В КНР ограничили движение транспорта в округе у границ с РФ
0
214

Возврат к списку