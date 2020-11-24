В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России
13:20 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.
"В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19", - сказал он.
Гриднев уточнил, что на это может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями, а также ухудшение психического здоровья населения.
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