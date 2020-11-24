В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

"В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19", - сказал он.

Гриднев уточнил, что на это может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями, а также ухудшение психического здоровья населения.