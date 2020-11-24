Около половины россиян выступают за армию по контракту - опрос
14:12 24.11.2020 Источник: Интерфакс
Практически половина россиян (47%) считают, что в РФ нужна армия, комплектование которой происходит исключительно на контрактной основе, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".
Исследование показало, что среди сограждан в возрасте 45 лет и старше так считают 52% респондентов, а российские мужчины в большей степени, чем женщины, склонны выступать за профессиональную армию - 54% и 40% респондентов соответственно.
В свою очередь, по данным SuperJob.ru, более четверти россиян (27%) высказываются за сохранение системы призыва, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 29%.
Согласно опросу, каждый четвертый россиянин (26%) затрудняется составить свое мнение о том, следует России комплектовать свои вооруженные силы на контрактной основе или по призыву.
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