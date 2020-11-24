0
0
59
НОВОСТИ

Около половины россиян выступают за армию по контракту - опрос

14:12 24.11.2020 Источник: Интерфакс

Практически половина россиян (47%) считают, что в РФ нужна армия, комплектование которой происходит исключительно на контрактной основе, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди сограждан в возрасте 45 лет и старше так считают 52% респондентов, а российские мужчины в большей степени, чем женщины, склонны выступать за профессиональную армию - 54% и 40% респондентов соответственно.

В свою очередь, по данным SuperJob.ru, более четверти россиян (27%) высказываются за сохранение системы призыва, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 29%.

Согласно опросу, каждый четвертый россиянин (26%) затрудняется составить свое мнение о том, следует России комплектовать свои вооруженные силы на контрактной основе или по призыву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 24.11.2020
В Крыму в этом году предотвращено четыре теракта - Патрушев
0
10
14:00 24.11.2020
Житель Петербурга заперся в квартире с детьми и угрожает их убийством - источник
0
87
13:32 24.11.2020
Члены набсовета РУСАДА будут досрочно освобождены от полномочий
0
127
13:20 24.11.2020
В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России
0
144
13:11 24.11.2020
Рост тарифов на услуги ЖКХ для москвичей с 1 января будет ниже инфляции
0
143
13:05 24.11.2020
Минвосток оценивает ущерб от потепления в Арктике в сумму от 2 до 9 трлн руб. до 2050 г.
0
160
13:00 24.11.2020
Путин, будучи президентом, не может принять участие в вакцинации как доброволец - Песков
0
187
12:53 24.11.2020
В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий
0
156
12:32 24.11.2020
Состояние Илона Маска выросло примерно на $100 млрд за год
0
180
12:20 24.11.2020
В КНР ограничили движение транспорта в округе у границ с РФ
0
214

Возврат к списку