Члены набсовета РУСАДА будут досрочно освобождены от полномочий

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут досрочно освобождены от полномочий с 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Сегодня на заседании наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями, - сказал председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев. - Мы единодушно поддерживаем наших коллег".

"С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе. Соответствующие обращения мы направим в адрес общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась", - добавил Ивлев.