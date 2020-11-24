Житель Петербурга заперся в квартире с детьми и угрожает их убийством - источник

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный житель Санкт-Петербурга заперся с детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", - сказал собеседник агентства.