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НОВОСТИ

В Крыму в этом году предотвращено четыре теракта - Патрушев

14:32 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре теракта предотвращено в Крыму с начала текущего года, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила [в 2020 году] предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта", - сказал секретарь Совбеза во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова.

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