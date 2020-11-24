В Крыму в этом году предотвращено четыре теракта - Патрушев
14:32 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре теракта предотвращено в Крыму с начала текущего года, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила [в 2020 году] предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта", - сказал секретарь Совбеза во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова.
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