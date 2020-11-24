Мужчина, захвативший шесть детей в Петербурге, вооружен топором и угрожает им - источник
15:00 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и удерживает там шесть детей, вооружен топором и угрожает им. На месте ждут психолога для переговоров, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Он вооружен топором, угрожает детям. На месте ждут психолога, чтобы вести с ним переговоры", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что мужчина забаррикадировался в квартире с шестью детьми и угрожает им.
В главке МВД по городу и Ленинградской области ТАСС подтвердили факт инцидента, отметив, что сообщение о нем поступило в ведомство около полудня. "В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга 24 ноября 2020 года в 12:12 мск поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что мужчина, по предварительным данным, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. "По предварительным данным, данный гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в главке МВД.
Источник в правоохранительных органах также ранее сообщал ТАСС, что мужчина вооружен топором.
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