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НОВОСТИ

Почти половина американцев хотят, чтобы Трамп снова баллотировался в президенты - опрос

15:32 24.11.2020 Источник: Газета.Ru

Около 47% жителей Соединенных Штатов поддержали идею того, чтобы действующий президент страны Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно с газетой Тhe Нill и Исследовательской службой Харриса.

75% ответивших так респондентов являются сторонниками республиканцев, 24% — сторонниками демократов, уточняет издание.

Опрос проводился с 17 по 19 ноября. В нем приняли участие 1 873 американца.  Газета.Ru

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