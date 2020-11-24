Почти половина американцев хотят, чтобы Трамп снова баллотировался в президенты - опрос

15:32 Источник: Газета.Ru

Около 47% жителей Соединенных Штатов поддержали идею того, чтобы действующий президент страны Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно с газетой Тhe Нill и Исследовательской службой Харриса.

75% ответивших так респондентов являются сторонниками республиканцев, 24% — сторонниками демократов, уточняет издание.

Опрос проводился с 17 по 19 ноября. В нем приняли участие 1 873 американца. Газета.Ru