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НОВОСТИ

65% россиян поддержали повышение налога для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб в год - опрос

16:32 24.11.2020 Источник: Эхо Москвы

65% россиян, по данным опроса, поддержали повышение налога для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob.

В наибольшей степени повышение налога положительно оценивают граждане старше 45 лет – 71 процент и те, чей ежемесячный доход составляет от 30 до 50 тысячи рублей.

Меньше всего поддержали решение молодежь и граждане с ежемесячным доходом 80 тысяч рублей.  Эхо Москвы

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