Отток населения на Дальнем Востоке с 2013 года сократился в 4,5 раза

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отток населения с территории Дальнего Востока за последние семь лет сократился в 4,5 раза, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Отток [населения] на Дальнем Востоке сократился с 2013 года в 4,5 раза. <…> Почему он поэтапно сокращается и можно ли его прекратить полностью? Очень бы хотелось", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24". Он добавил, что инфраструктурные отставания накапливались десятилетиями, и оперативно устранить накопившуюся проблему не удастся. "Сказать, что мы его [отток] за два-три года устраним? Не устраним. Это занимает время", - добавил Трутнев.