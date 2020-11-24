Флот США объяснил нарушение эсминцем «Джон Маккейн» российской границы
17:40 24.11.2020 Источник: Газета.Ru
Американский эсминец «Джон Маккейн», нарушивший границу России, продемонстрировал, что США не считают залив Петра Великого территориальными водами России. Об этом заявило командование Седьмого флота США.
Как отмечается в сообщении, эсминец проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства».
«Проведением этой операции США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это «историческая бухта», согласно международным законам», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что американский эсминец «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Газета.Ru
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