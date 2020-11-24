Флот США объяснил нарушение эсминцем «Джон Маккейн» российской границы

17:40 Источник: Газета.Ru

Американский эсминец «Джон Маккейн», нарушивший границу России, продемонстрировал, что США не считают залив Петра Великого территориальными водами России. Об этом заявило командование Седьмого флота США.

Как отмечается в сообщении, эсминец проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства».

«Проведением этой операции США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это «историческая бухта», согласно международным законам», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что американский эсминец «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Газета.Ru