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Премьер Израиля и наследный принц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию

18:27 24.11.2020 Источник: Интерфакс

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира членом британской палаты лордов Уильямом Дэвидом Тримблом, сообщает издание Jerusalem Post.

По данным издания, лидеры государств номинированы на Нобелевскую премию за заключение мирного соглашения, которое положило начало нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Отмечается, что о номинации сообщено во вторник. Поскольку сам Тримбл в 1998 году был лауреатом на Нобелевскую премию мира в 1998 году за усилия в решении конфликта в Северной Ирландии, офис Нетаньяху полагает, что Нобелевский комитет с большей вероятностью рассмотрит номинацию.

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