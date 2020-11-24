Премьер Израиля и наследный принц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию
18:27 24.11.2020 Источник: Интерфакс
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира членом британской палаты лордов Уильямом Дэвидом Тримблом, сообщает издание Jerusalem Post.
По данным издания, лидеры государств номинированы на Нобелевскую премию за заключение мирного соглашения, которое положило начало нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
Отмечается, что о номинации сообщено во вторник. Поскольку сам Тримбл в 1998 году был лауреатом на Нобелевскую премию мира в 1998 году за усилия в решении конфликта в Северной Ирландии, офис Нетаньяху полагает, что Нобелевский комитет с большей вероятностью рассмотрит номинацию.
НОВОСТИ
- 19:10 24.11.2020
- Рособрнадзор планирует очное проведение сочинения для 11-х классов
- 18:45 24.11.2020
- У Еврокомиссии нет информации по российской вакцине "Спутник V"
- 18:10 24.11.2020
- Цена на нефть вышла на уровень марта 2020 года
- 17:40 24.11.2020
- Флот США объяснил нарушение эсминцем «Джон Маккейн» российской границы
- 17:12 24.11.2020
- Отток населения на Дальнем Востоке с 2013 года сократился в 4,5 раза
- 17:00 24.11.2020
- Мужчина, захвативший детей в Петербурге, вышел из квартиры и сдался - источник
- 16:32 24.11.2020
- 65% россиян поддержали повышение налога для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб в год - опрос
- 16:12 24.11.2020
- РФ хотела бы юридически подтвердить обязательства оставшихся участников ДОН - Лавров
- 16:00 24.11.2020
- Автоматика отключила третий энергоблок Курской АЭС
- 15:32 24.11.2020
- Почти половина американцев хотят, чтобы Трамп снова баллотировался в президенты - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать