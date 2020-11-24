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У Еврокомиссии нет информации по российской вакцине "Спутник V"

18:45 24.11.2020 Источник: Интерфакс

В Европейской комиссии (ЕК) не имеют информации по вакцине российского производства "Спутник V", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ЕК.

"Комиссия не располагает никакими данными относительно этой российской вакцины", - заявил во вторник в Брюсселе собеседник агентства.

"Кроме того, EMA (Европейское агентство лекарственных средств) не получало заявки на разрешение выпуска на рынок такой вакцины от COVID-19. Оно не может проводить оценку и не может комментировать ее безопасность и эффективность", - добавил европейский чиновник.

Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что в среду, 25 ноября, ЕК одобрит заключение контракта на вакцину компании Moderna. Это будет шестая вакцина-кандидат в портфеле Евросоюза, и с еще одной фирмой Еврокомиссия продолжает переговоры. По словам фон дер Ляйен, портфель вакцин ЕС является "наиболее полным в мире".

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