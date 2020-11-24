У Еврокомиссии нет информации по российской вакцине "Спутник V"
18:45 24.11.2020 Источник: Интерфакс
В Европейской комиссии (ЕК) не имеют информации по вакцине российского производства "Спутник V", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ЕК.
"Комиссия не располагает никакими данными относительно этой российской вакцины", - заявил во вторник в Брюсселе собеседник агентства.
"Кроме того, EMA (Европейское агентство лекарственных средств) не получало заявки на разрешение выпуска на рынок такой вакцины от COVID-19. Оно не может проводить оценку и не может комментировать ее безопасность и эффективность", - добавил европейский чиновник.
Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что в среду, 25 ноября, ЕК одобрит заключение контракта на вакцину компании Moderna. Это будет шестая вакцина-кандидат в портфеле Евросоюза, и с еще одной фирмой Еврокомиссия продолжает переговоры. По словам фон дер Ляйен, портфель вакцин ЕС является "наиболее полным в мире".
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