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В штате Пенсильвания победил Байден - заявление губернатора

19:35 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти американского штата Пенсильвания (20 голосов выборщиков) утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Соответствующее заявление разместил во вторник в "Твиттере" губернатор Пенсильвании Том Вулф.

"Сегодня секретарь штата [Кэти Буквар] сертифицировала итоги голосования в Пенсильвании на прошедших 3 ноября выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов. В соответствии с федеральным законодательством я подписал постановление о наделении голосами выборщиков Джо Байдена и Камалы Харрис", - указал губернатор Пенсильвании.

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