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Суд штата Невада признал Байдена победителем на выборах

21:03 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Невады во вторник официально утвердил результаты президентских выборов в этом американском штате. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, верх одержал демократ Джозеф Байден.

Благодаря победе в Неваде политику достанутся шесть голосов выборщиков.

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