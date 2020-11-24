Росавиация утвердила 266 авиамаршрутов по программе субсидирования
21:45 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росавиация утвердила список из 266 маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок, следует из приказа агентства.
Отмечается, что на круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания.
"Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2021 году осуществлять региональные перевозки по 580 субсидируемым маршрутам на общую сумму 35,4 млрд рублей", - пояснили в Росавиации.
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