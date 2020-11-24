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НОВОСТИ

Джозеф Байден заявил, что "Америка вернулась"...

21:33 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующая американская администрация будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Такую позицию изложил во вторник во время своего выступления Джозеф Байден, считающийся избранным президентом США.

"Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!" - сказал демократ, который, согласно оценкам ведущих СМИ США, одержал победу на прошедших 3 ноября выборах главы государства. Он представлял ключевых кандидатов на посты в своей администрации, которые будут отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность.

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