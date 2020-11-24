Вокруг Нотр-Дам-де-Пари убрали пострадавшие от пожара строительные леса

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по демонтажу строительных лесов, установленных для реставрации шпиля собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) за год до пожара, завершены. Об этом сообщил во вторник курирующий процесс восстановления здания генерал Жан-Луи Жоржелен, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

"Я благодарен всем рабочим, промышленным альпинистам и крановщикам, которые не покладая рук трудились, чтобы успешно завершить эту операцию. Угроза, которую леса представляли для собора, теперь устранена", - отметил Жоржелен на церемонии завершения работ с участием министра культуры Франции Розлин Башло.

Демонтаж расплавившихся лесов начался 8 июня и продлился менее полугода. Конструкция состояла из 40 тысяч частей общим весом 200 тонн.