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НОВОСТИ

Байден объявил о ключевых назначениях в его администрацию

21:53 24.11.2020 Источник: Интерфакс

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден во вторник лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.

"Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации. Это команда, которая обеспечит безопасность нашей стране и нашему народу", - заявил Байден. Байден, в частности, представил кандидатов на должность главы госдепартамента, директора нацразведки, министра внутренней безопасности.

Так, Байден подтвердил, что планирует назначить главой госдепартамента Энтони Блинкена - экс-замгоссекретаря США. По словам Байдена, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в "первый же день" работы его администрации.

Байден объявил, что бывший замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет в его кабинете должность министра внутренней безопасности, став первым иммигрантом и латиноамериканцем на должности министра внутренней безопасности.

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годы, станет специальным посланником президента по вопросам климата. По словам Байдена, назначение Кэрри демонстрирует новые "тенденции" США в вопросах климата.

Советником по нацбезопасности президента США Байден утвердит Джейка Салливана - одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон, являвшейся госсекретарем США в 2009 - 2013 годах. 

Директором Национальной разведки Байден рассчитывает назначить бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс - она занимала этот пост с 2015 по 2017 год. Байден подчеркнул, что Хэйнс может стать первой женщиной в истории на посту директора Национальной разведки. "С Эврил мы в большей безопасности", - заявил Байден.

Бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки при Обаме Линда Томас-Гринфилд станет, по заявлению Байдена, постпредом США при ООН.

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