Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону
22:40 24.11.2020 Источник: Интерфакс
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил увеличение объемов торговли между двумя странами, а также ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
"Во время разговора между президентом Эрдоганом и Путиным обсуждалось расширение торговли между Турцией и Россией, события в Карабахе, Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.
В ходе разговора турецкий лидер отметил, что в Анкаре ожидают скорейшего начала деятельности совместного российско-турецкого центра по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении.
Кроме того, передает агентство "Анадолу", "в ходе переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что нельзя позволять армянской стороне уклоняться от выполнения своих обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе".
Также президент Турции высказал удивление в связи с тем, что прочие сопредседатели Минской группы высказывали критику в отношении урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Сопредседателями Минской группы, кроме России, являются Франция и США.
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