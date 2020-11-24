Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону

22:40 Источник: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил увеличение объемов торговли между двумя странами, а также ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.

"Во время разговора между президентом Эрдоганом и Путиным обсуждалось расширение торговли между Турцией и Россией, события в Карабахе, Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.

В ходе разговора турецкий лидер отметил, что в Анкаре ожидают скорейшего начала деятельности совместного российско-турецкого центра по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении.

Кроме того, передает агентство "Анадолу", "в ходе переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что нельзя позволять армянской стороне уклоняться от выполнения своих обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе".

Также президент Турции высказал удивление в связи с тем, что прочие сопредседатели Минской группы высказывали критику в отношении урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Сопредседателями Минской группы, кроме России, являются Франция и США.