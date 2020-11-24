Макрон рассказал о сроках отмены карантина во Франции и вакцинации
23:00 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции могут отменить режим карантина 15 декабря. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник в ходе телеобращения к нации.
"В зависимости от развития ситуации и эпидемиологических показателей карантин может быть отменен 15 декабря", - сказал французский лидер. В то же время он сообщил, что с отменой карантина будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00.
"Вакцинация должна проходить в ясном и прозрачном ключе, на каждом этапе должна предлагаться вся информация: и о том, что нам известно, и о том, чего мы не знаем. Я также хочу выразиться ясно: я не буду делать вакцинацию обязательной, - подчеркнул он. - Мы начнем вакцинацию наиболее уязвимого населения, а также самых пожилых в конце декабря или начале января".
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