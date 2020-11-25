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Использование сотового телефона на экзамене на водительские права собираются запретить

09:00 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД предлагает запретить кандидатам на получение водительского удостоверения пользоваться сотовым телефоном при сдаче экзамена на получение водительских прав. Об этом сказано в новом проекте административного регламента Министерства внутренних дел по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Проведение экзамена останавливается, выставляется оценка "не сдал" в случае, когда экзаменуемый пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры", - сказано в положениях проекта. Там также отмечается, что экзамен автоматически считается несданным, если экзаменуемый при выполнении его практической части не пристегнулся ремнем безопасности. В настоящий момент эта ошибка на практическом экзамене относится к категории средних, за нее выставляются штрафные баллы, однако сдача экзамена не прекращается.

В новом документе также сокращается общее количество нарушений, которые ведут к автоматическому провалу на экзамене. Сейчас их 17, а в документе это количество предполагается снизить до 15. В действующем регламенте существует сводная таблица ошибок кандидатов, которые разделяются на "грубые" (5 штрафных баллов), "средние" (3 балла) и "мелкие" (1 балл). Для успешной сдачи необходимо набрать менее 5 баллов. Таким образом, при совершении одного из 17 грубых нарушений экзамен прекращается и автоматически считается несданным. Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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