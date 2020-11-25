Заявившие о выходе из ЛДПР депутаты хабаровской гордумы передумали покидать партию

09:05 Источник: Интерфакс

Спикер городской думы Хабаровска и еще 16 депутатов, заявивших о выходе из ЛДПР, изменили свое решение и останутся работать в парламенте, как представители партии, сообщил "Интерфаксу" в среду председатель гордумы Михаил Сидоров.

"С учетом того, что ко мне обратилась родная сестра Сергея Ивановича Фургала, с учетом позиции всех депутатов, с учетом имеющихся гарантий мы посчитали необходимым, что наиболее правильным будет решение осуществлять свою деятельность на сегодняшний день в рядах той партии, от которой мы стали депутатами", - сказал Сидоров.

Он объяснил, что решение о выходе из партии было принято из-за существующих разногласий с городскими властями и региональным отделением ЛДПР.

"Мы пришли в думу под флагом ЛДПР и в поддержку Сергея Ивановича Фургала, нашего бывшего губернатора. Однако, были определенные проблемы, достаточно сложные после его задержания в организации взаимодействия с органами исполнительной власти города Хабаровска, они были категорически сложными. Мы пытались через региональное отделение донести эти проблемы и устранить их. Потому что, к огромному сожалению, муниципальный парламент стал сильно зависимым", - добавил спикер думы.

По словам Сидорова, на изменение решения повлиял целый рад факторов, в том числе и встреча с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.

"Мы переговорили с врио. Я разговаривал, мои коллеги тоже разговаривали, да, действительно, проблема, которая была обозначена, она имеет место быть. Во всяком случае так сказал врио губернатора и дал гарантии со своей стороны, что ситуация коренным образом будет изменена", - отметил Сидоров.

При этом спикер подчеркнул, что депутаты не ожидали такого резонанса и намерены продолжать конструктивную работу со всеми органами власти.