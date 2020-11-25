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НОВОСТИ

Продажу алкоголя 1—2 января предложили запретить

09:32 25.11.2020

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В своём обращении Хамзаев отметил, что новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую.

При этом, как напомнил общественник, региональные системы здравоохранения в 2020 году и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения COVID-19.

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