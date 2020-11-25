Позиция Армении относительно статуса Нагорного Карабаха остается неизменной - Пашинян
10:05 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности позиции республики по вопросу о статусе Нагорного Карабаха.
"Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась", - заявил Пашинян в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, что в подписанном 9 ноября трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе ничего не говорится о статусе региона.
По словам Пашиняна, статус Нагорного Карабаха должен быть определен в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
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