0
0
43
НОВОСТИ

Позиция Армении относительно статуса Нагорного Карабаха остается неизменной - Пашинян

10:05 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности позиции республики по вопросу о статусе Нагорного Карабаха.

"Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась", - заявил Пашинян в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, что в подписанном 9 ноября трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе ничего не говорится о статусе региона.

По словам Пашиняна, статус Нагорного Карабаха должен быть определен в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 25.11.2020
Экономику Украины ждет неизбежная катастрофа - Саакашвили
0
0
10:00 25.11.2020
Рекордный объем ипотечных кредитов в РФ погашен досрочно
0
53
09:32 25.11.2020
Продажу алкоголя 1—2 января предложили запретить
0
131
09:20 25.11.2020
Стоимость нефти Brent превысила $48 за баррель
0
147
09:05 25.11.2020
Заявившие о выходе из ЛДПР депутаты хабаровской гордумы передумали покидать партию
0
159
09:00 25.11.2020
Использование сотового телефона на экзамене на водительские права собираются запретить
0
156
23:00 24.11.2020
Макрон рассказал о сроках отмены карантина во Франции и вакцинации
0
584
22:40 24.11.2020
Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону
0
575
22:15 24.11.2020
Байден собирается "исцелить и объединить Америку, а также и весь мир"
0
599
22:00 24.11.2020
Вокруг Нотр-Дам-де-Пари убрали пострадавшие от пожара строительные леса
0
582

Возврат к списку