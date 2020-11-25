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В России за сутки выявили 23 675 случаев заражения коронавирусом

11:00 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 675, это минимум с 19 ноября. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился с 1,2% до 1,1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось на 25 748, до 1 660 419. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 76,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 491 днем ранее, до 37 538. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,74% - максимума с 11 октября, следует из данных штаба.

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