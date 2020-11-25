Мужчину, захватившего детей в Петербурге, проверят на вменяемость
11:05 25.11.2020 Источник: Интерфакс
Следователи предъявили обвинение в незаконном лишении свободы жителю Колпинского района Петербурга, который накануне заперся в квартире с шестью детьми, угрожая их убить, сообщает в среду пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.
В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого, говорится в сообщении.
В суде СК будет ходатайствовать об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент дети находятся в больнице. Как уточнил источник "Интерфакса", у девятилетнего мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ссадины лица, которые ребенок получил, когда захватчик вытаскивал его из окна и угрожал топором. У десятилетнего мальчика при госпитализации обнаружили на шее след от лезвия ножа. Трехлетнего мальчика определили в реанимацию с тяжелой анемией. Другие дети помещены на лечение с симптомами ОРВИ, медики оценивают степень тяжести их состояния как среднюю.
Во вторник 38-летний житель Колпино Денис Бельтюков заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина отпустил детей спустя почти пять часов.
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