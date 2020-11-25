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ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе, обезвредив ячейку "Исламского государства"

11:32 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), члены которой планировали террористические акты в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе", - отметили в ЦОС.

В рамках возбужденного уголовного дела во Владимирской области установлен и задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии. "В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", - сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы, ячейка создавалась также для вовлечения новых членов в ряды ИГ и финансирования терроризма. В ФСБ отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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