Шнуров оштрафовал Канделаки за незаданный вопрос
11:45 25.11.2020
Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в эфире телеканала Дождь рассказал, что оштрафовал телеведущую Тину Канделаки после интервью с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Это связано с тем, что ведущая не задала вопрос о произошедшем в 2010 году покушении на журналиста Олега Кашина. По словам Шнурова, вопрос о покушении на Кашина «был записан», а интервьюер его не задала.
Тина Канделаки в свою очередь считает «классическим примером цензуры» штраф, назначенный Шнуровым. По ее словам, она выступает против того, чтобы ей указывали, какие вопросы задавать собеседнику. «Но цензура — часть телевидения. Пусть и такого, как RTVI», — сказала Канделаки.
Вера Цветкова
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