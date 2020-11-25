Алтайского шамана, обвиняемого в поджоге часовни, отправили на принудительное лечение
11:50 25.11.2020
На Алтае Усть-Коксинский районный суд отправил на принудительное лечение мужчину, признанного виновным в поджоге (статья 167 УК РФ) часовни Архангела Михаила около подножия горы Белуха.
Часовня сгорела в ночь с 12 на 13 июня. Суд оценил ущерб от поджога в 1,9 млн рублей.
Местные СМИ писали, что по делу о поджоге задержали шамана Сергея Тузовского. Издание «В Горном» сообщало, что на своей странице во «ВКонтакте» он писал о «воскрешении силы культа Люцифера».
«Медиазона» нашла карточку дела, в которой скрыто имя подозреваемого, в пресс-релизе прокуратуры он указан как «Т.».
Часовню Архангела Михаила построили в 2006 году в знак памяти о погибших спасателях. znak.com
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