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НОВОСТИ

Алтайского шамана, обвиняемого в поджоге часовни, отправили на принудительное лечение

11:50 25.11.2020

На Алтае Усть-Коксинский районный суд отправил на принудительное лечение мужчину, признанного виновным в поджоге (статья 167 УК РФ) часовни Архангела Михаила около подножия горы Белуха. 

Часовня сгорела в ночь с 12 на 13 июня. Суд оценил ущерб от поджога в 1,9 млн рублей.

Местные СМИ писали, что по делу о поджоге задержали шамана Сергея Тузовского. Издание «В Горном» сообщало, что на своей странице во «ВКонтакте» он писал о «воскрешении силы культа Люцифера». 

«Медиазона» нашла карточку дела, в которой скрыто имя подозреваемого, в пресс-релизе прокуратуры он указан как «Т.».

Часовню Архангела Михаила построили в 2006 году в знак памяти о погибших спасателях.  znak.com

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