Алтайского шамана, обвиняемого в поджоге часовни, отправили на принудительное лечение

11:50

На Алтае Усть-Коксинский районный суд отправил на принудительное лечение мужчину, признанного виновным в поджоге (статья 167 УК РФ) часовни Архангела Михаила около подножия горы Белуха.

Часовня сгорела в ночь с 12 на 13 июня. Суд оценил ущерб от поджога в 1,9 млн рублей.

Местные СМИ писали, что по делу о поджоге задержали шамана Сергея Тузовского. Издание «В Горном» сообщало, что на своей странице во «ВКонтакте» он писал о «воскрешении силы культа Люцифера».

«Медиазона» нашла карточку дела, в которой скрыто имя подозреваемого, в пресс-релизе прокуратуры он указан как «Т.».

Часовню Архангела Михаила построили в 2006 году в знак памяти о погибших спасателях. znak.com