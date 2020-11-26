Новая Зеландия: До 22 человек выросло число погибших при извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
07:50 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, произошедшего в декабре 2019 года, увеличилось до 22. Об этом в четверг сообщила полиция страны, разместив соответствующее заявление на своем официальном сайте.
"Еще один человек умер в результате травм, полученных во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года. Официальное число погибших в результате этой трагедии достигло 22", - указано в заявлении ведомства.
Также сообщается, что 64-летний Хорст Вестенфельдер скончался в "одной из зарубежных больниц во время лечения травм, полученных им на острове Уайт-Айленд". Ранее сообщалось о 21 жертве стихии.
Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, затем еще один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. Позднее стало известно о смерти еще восьми пострадавших, умерших в клиниках Австралии и Новой Зеландии.
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