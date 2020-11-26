На пост главы ЦРУ Байден может выдвинуть Тома Донилона - СМИ

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе в президентской гонке в США, в выборе претендента на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) склоняется в пользу кандидатуры Тома Донилона, занимавшего пост помощника главы государства по национальной безопасности в администрации Барака Обамы. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета "Политико".

Другим потенциальным кандидатом на должность директора ЦРУ остается Майкл Морелл. При Обаме он был заместителем руководителя ЦРУ, а также дважды становился и. о. главы этого управления. Но, как отмечает "Политико", некоторые однопартийцы Байдена в Сенате Конгресса США выступают против кандидатуры Морелла в связи с тем, что в прошлом он "оправдывал применение пыток" сотрудниками ЦРУ. Днем ранее некоторые американские СМИ сообщали, что Байден склоняется к тому, чтобы предложить пост директора ЦРУ именно Мореллу.

Кроме Донилона и Морелла, потенциальным кандидатом на место директора ЦРУ может быть и Джей Джонсон, возглавлявший в администрации Обамы Министерство внутренней безопасности США. Однако, по сведениям "Политико", его имя также упоминают в числе претендентов на другие посты, в частности, на должность министра обороны и генерального прокурора в новой администрации.