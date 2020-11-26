От коронавируса умер один из самых авторитетных политиков Судана
08:10 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Судана и руководитель главной оппозиционной и крупнейшей в стране политической партии "Аль-Умма" Садык аль-Махди умер от коронавируса. Как сообщил в четверг телеканал "Аль-Арабия", политик умер в одной из клиник Объединенных Арабских Эмиратов. Он не дожил месяц до своего 85-летия.
Аль-Махди был одним из наиболее известных и авторитетных политиков в новейшей истории страны, его считали идейным вдохновителем, к мнению которого прислушивались в народе. Он активно участвовал в политической жизни страны еще с 1960-х годов, был премьер- министром в 1966-1967 годах и в 1986-1989 годах. Его второе правительство оказалось последним демократически избранным - в 1989 году он был свергнут Омаром аль-Баширом, который пришел к власти в результате переворота.
Суданский политик всегда выступал за ненасильственные и демократические решения, за что многие оппоненты обвиняли его в нерешительности и растрате возможностей. Партией "Аль- Умма" он руководил более полувека. Семь лет жизни провел в тюрьмах, которые сменились ссылкой. Все последние годы аль-Махди проживал в вынужденной эмиграции в Каире и лишь однажды приезжал в Хартум. За годы тюремного заключения, ссылок и политических преследований главный оппозиционер страны написал десятки книг в области истории, политики и философии.
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