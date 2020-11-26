0
0
57
НОВОСТИ

В РФ анонсировали программу льготной ипотеки на частные дома

09:00 26.11.2020 Источник: РБК

Госкомпания «Дом.РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко

По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.

Программа будет распространяться только на первичный рынок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 26.11.2020
В деле об отравлении Навального фигурирует несколько предметов со следами яда - СМИ
0
33
09:05 26.11.2020
Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО
0
63
08:10 26.11.2020
От коронавируса умер один из самых авторитетных политиков Судана
0
161
08:00 26.11.2020
На пост главы ЦРУ Байден может выдвинуть Тома Донилона - СМИ
0
166
07:50 26.11.2020
Новая Зеландия: До 22 человек выросло число погибших при извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
0
171
23:20 25.11.2020
Рабочая группа по политическим вопросам урегулирования в Донбассе не смогла добиться прогресса - ОБСЕ
0
517
21:47 25.11.2020
Стоимость нефти растет и приближается к 50 долл/барр
0
584
20:40 25.11.2020
В Турции фиксируется третий пик пандемии COVID-19
0
657
20:25 25.11.2020
В Аргентине объявлен траур в связи со смертью Марадоны
0
634
19:42 25.11.2020
Умер Диего Марадона
0
729

Возврат к списку