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Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО

09:05 26.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

Россия провела очередные успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны, сообщило Минобороны. Они прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На прошлой неделе испытания своей противоракеты провели США.

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин сказал, что противоракета после испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», приводит его слова пресс-служба Минобороны.  Коммерсантъ

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