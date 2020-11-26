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НОВОСТИ

Резолюцию сената Франции по Карабаху в Баку назвали «листком бумаги»

09:32 26.11.2020 Источник: РБК

В Баку расценивают резолюцию сената Франции, призывающую правительство признать Нагорный Карабах, как обычный листок бумаги. Об этом сообщил «РИА Новости» помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги» — сказал Гаджиев.

25 ноября сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.  РБК


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