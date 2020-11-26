Министр обороны ФРГ призвала вести с Россией диалог "с позиции силы"

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Германии призвали говорить с Россией «с позиции силы». Министр обороны ФРГ считает, что со стороны Москвы угроза стала очевидней и НАТО должен укрепить свои оборонные способности. Выступая в Бундестаге, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что с Россией необходимо вести диалог, в том числе по вопросу разоружения, но «с позиции силы».

Заявление министра прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков написал у себя в Twitter: «диалог с позиции силы — это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией». Говорит Москва