Число документов, необходимых для устройства на госслужбу предложили сократить
10:05 26.11.2020 Источник: Известия
Минэкономразвития РФ предложило сократить число документов, необходимых для поступления на госслужбу. Об этом говорится в проектах постановлений правительства, которые есть в распоряжении «Известий».
На данный момент для устройства на госслужбу требуется 22 документа. Среди необходимых бумаг значатся в том числе копия справки о регистрации по месту жительства, медицинское заключение, копия свидетельств о перемене имени и справки о рождении детей.
По замыслу министерства, предоставлять в бумажном виде следует только восемь документов: анкету; автобиографию; фотографии; справку о доходах и расходах гражданина; справку о доходах и расходах его супруги(а) и несовершеннолетних детей; ссылки на страницы соискателя в соцсетях; копии удостоверений о награждении госнаградами.
«Законопроект позволит создать более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия», — отмечается в пояснительной записке.
Получить остальные данные можно будет из профильных министерств и ведомств.
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